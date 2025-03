Formiche.net - Indo-Pacifico e Cina, l’Italia guarda a Est con gli occhi dell’intelligence

L’continua a essere una delle regioni più critiche per la sicurezza globale, con dinamiche in costante evoluzione che coinvolgono le principali potenze mondiali. La Relazione annuale 2024 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, presentata oggi a Roma, evidenzia l’aumento delle tensioni tra, Stati Uniti e i loro rispettivi alleati, con un’attenzione particolare a Taiwan e al Sud-Est asiatico.L’elezione del 13 gennaio 2024 a Taiwan ha visto la vittoria di Lai Ching-te, esponente del Partito Democratico Progressista (Pdp), per un terzo mandato consecutivo. Pechino ha interpretato questo risultato come una minaccia, intensificando le proprie pressioni su Taipei con esercitazioni militari e operazioni sempre più assertive nello Stretto di Taiwan. Tali manovre hanno coinvolto per la prima volta anche la Guardia Costiera Cinese (Gcc), confermando la crescente militarizzazione delle acque intorno all’isola.