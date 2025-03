Lapresse.it - Indian Wells, oggi il sorteggio: il tabellone degli italiani

Inizia domani, mercoledì 5 marzo, il torneo Atp Masters 1000 di. Ildelè stato effettuato. Ecco il percorso, in attesa della conclusione delle qualificazioni.Berrettini sulla strada di TsitsipasMatteo Berrettini (n.29 del ranking Atp), tornato in Top 30 per la prima volta da giugno 2023 e testa di serie numero 28, è l’unico italiano nel primo quarto di. Inizierà direttamente al secondo turno contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (52) o l’australiano Cristopher O’Connell (75). Potrebbe incrociare al terzo turno Stefanos Tsitsipas, negli ottavi Holger Rune, ai quarti Alexander Zverev. Ha partecipato cinque volte al Masters 1000 dicon un bilancio di tre vittorie in otto partite complessive. Il miglior risultato resta l’ottavo di finale del 2022 (battuto da Miomir Kecmanovic).