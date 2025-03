Indian Wells 2025 il tabellone | Alcaraz-Djokovic ai quarti pericolo Zverev per Berrettini

Leggi su Ilfaroonline.it

Definito ilprincipale di. In attesa di concludere i turni di qualificazione, il Masters 1000 è pronto a partire. I tennisti impegnati, tra cui non ci sarà Jannik Sinner per la nota squalifica di tre mesi comminata dalla Wada dopo l’accordo per chiudere il caso Clostebol, hanno scoperto oggi, martedì 4 marzo, il proprio percorso verso la finale del 16 marzo.Uno dei favoriti principali per la vittoria finale è Carlos, campione in carica, che dovrà cercare di difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno per non perdere terreno dal primo posto di Sinner nel ranking. Lo spagnolo avrà un percorso piuttosto agevole fino aidi finale, quando potrebbe incontrare Novak. Nell’eventuale semifinaleaffronterebbe invece uno tra Andrey Rublev, Ben Shelton o Taylor Fritz, mentre la sfida con Alexander, numero 2 del mondo, arriverebbe soltanto in finale.