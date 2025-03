It.insideover.com - India-Cina, braccio di ferro sulla diga più grande del mondo da costruire in Tibet

La proposta cinese dilapiùdelnella regione delha scatenato polemiche e uno scontro diplomatico e politico tra Pechino e l’. A fine dicembre la Repubblica Popolare ha annunciato, infatti, di aver concluso i piani operativi per la costruzione di unaidroelettrica sul fiume Yarlung Tsangpo, che attraversa ile, soprattutto, è il tratto originario di quello cheè chiamato Brahmaputra, fiume che scorre verso Sud garantendo fertilità alle pianurene e rifornimenti idrici a decine di milioni di persone.Per la precisione, laintendelanel gigantesco canyon che lo Yarlung Tsangpo scava per quasi 505 chilometri, risultando più lungo del Grand Canyon statunitense, scendendo da quota 2.900 metri sul livello del mare a quota 660 al confine con l’in un territorio che vede la gola circondata dalle vette himalayane di monti come il Namcha Barwa (7.