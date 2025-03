Indetto uno sciopero per l’8 marzo | i settori coinvolti

Leggi su Ilfaroonline.it

2025- Per il giorno 8è stato annunciato unoda parte del sindacato Usi-Cit e di altre organizzazioni, tra cui Cub e Usb. Questa protesta coinvolgerà non solo il personale dei treni e ma anche diversi altri.Lonel trasporto ferroviario avrà luogo dalle 21:00 di venerdì 7fino alle 21:00 di sabato 8. Come indicato sul sito di Trenitalia, “i servizi ferroviari potrebbero subire cancellazioni o modifiche a causa di unonazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie critiche, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali.Incroceranno le braccia anche a scuola. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica che “per l’intera giornata dell’82025 è previsto unogenerale che interesserà tutti i comparti pubblici e privati, proclamato da Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB, con l’adesione di USB PI, e unodel personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricercada Flc Cgil”.