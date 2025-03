Lanazione.it - Incontro pubblico con Acque Spa

Domani, alle 18.30, al circolo de La Torre si terrà un’assemblea pubblica per illustrare i lavori di realizzazione della fognatura effettuati dae l’adeguamento degli scarichi idrici privati. Saranno presenti il sindaco Simone Londi e l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi, oltre a referenti dell’ufficio ambiente del Comune e di. Saranno illustrati, a seguito delle operazioni completate dal gestore idrico, alcune azioni che dovranno compiere i residenti. La questione riguarderà via della Chiesa e via Torre. I lavori realizzati daSpa sulla rete fognaria nella frazione di La Torre – fa sapere il Comune, invitando i cittadini interessati a partecipare - e la conseguente ordinanza comunale, in pubblicazione a breve, introdurranno importanti novità e obblighi di intervento per i residenti".