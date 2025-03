Salernotoday.it - Incidente tra due auto a Capaccio: una delle vetture finisce in una cunetta

Leggi su Salernotoday.it

Brutto, stamattina, aPaestum, in località Gromola: due, infatti, si sono scontrate per cause da accertare ed unadueè finita in una. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale il conducente dell'sbandata, per le ferite.