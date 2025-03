Torinotoday.it - Incidente tra Clavere e Cesana Torinese: tir si ribalta in carreggiata, disagi per il traffico

Un tir carico di fieno si èto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 4 marzo 2025, mentre percorreva in discesa la statale 24 da Claviere verso. Il conducente non ha riportato danni, anche se è stato portato in ambulanza all'ospedale di Susa per precauzione, ma l'