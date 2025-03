Ilgiorno.it - Incidente sulla Statale 38 dello Stelvio, due feriti nello schianto: chiusa la strada

Sondrio – Due uomini di 44 e 80 anni sono rimasti ferite a seguito di unavvenuto martedì mattina38 “”, in provincia di Sondrio. Loha coinvolto due auto e ha avuto luogo intorno alle ore 6 al chilometro 35 della. Per consentire i soccorsi e ripristinare la viabilità in sicurezza, Anas è stata costretta a chiudere lain entrambe le direzione e deviare il traffico sulle strade secondarie. Sul posto sono accorse due ambulanze coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, che hanno trasportato i, in codice giallo, all’ospedale di Sondrio. Allertata anche la poliziale, che dovrà effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell’