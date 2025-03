Messinatoday.it - Incidente sulla Palermo-Messina, auto sbanda e urta le barriere

Momenti di paura per unmobilista che percorreva l'strada. Intorno alle 17.30, tra gli svincoli di Falcone e Barcellona, ha perso il controllo della sua Fiat Idea uscendo di strada endo le. Per fortuna non ha riportato ferite.Sul posto polizia stradale e.