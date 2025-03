Laprimapagina.it - Incidente stradale a Diani: morti due turisti italiani, Karen Demozzi di Albiano e Marco Curcio di Milano

Leggi su Laprimapagina.it

La vacanza di un gruppo diBeach, una delle località più famose del Kenya, si è conclusa tragicamente. Due, 51 anni, di(Trento), e, di, hanno perso la vita in un. Altre quattro persone, tra cui una minorenne, sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale.Secondo le prime testimonianze, il minivan sul quale viaggiavano le sei persone sarebbe stato coinvolto in un, che ha avuto esito tragico per le due vittime.