Ilrestodelcarlino.it - Incidente probatorio fissato per la stalker

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stata accolta dal giudice Elisabetta Giorgi di Forlì la richiesta diper disporre una perizia psichiatrica e valutare la capacità di intendere e di volere della 36enne di Badia Prataglia accusata di stalking e procurato allarme. La donna, assieme alla madre, per lunghi mesi (da giugno scorso fino a febbraio) avrebbe ‘molestato’ il camionista Paolo Zignani, inviando, alla sua abitazione a Borello, 50 carri funebri che si presentavano per ritirare la sua salma, oltre a 845 servizi non richiesti. Ambulanze, carri attrezzi, imbianchini, restauratori e uomini che richiedevano prestazioni sessuali. L’si terrà il 14 marzo ed è stato sollecitato dall’avvocato Raffaele Pacifico e richiesto al gip dal pubblico ministero. "Valuteremo la capacità di intendere e di volere della 36enne – ha detto Pacifico – e la sua pericolosità sociale".