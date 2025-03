Firenzetoday.it - Incidente mortale nel by-pass del Galluzzo

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUnè avvenuto nel pomeriggio all’interno del by-del. Nel frontale, in cui risultano coinvolte due vetture, una donna è deceduta. Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale. Le cause.