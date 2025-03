Thesocialpost.it - Incidente mortale a Roma: auto contro un semaforo in via Cristoforo Colombo

è stata teatro di un tragicostradale nella notte, precisamente intorno all’una e mezza, in via, all’incrocio con via Rosa Guarnieri Carducci. Un’mobile, una Citroën C3, è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, terminando la sua corsaun.A perdere la vita nell’impatto è stato il conducente del veicolo, un uomo di 44 anni, deceduto sul colpo a seguito dello schianto. Sul luogo dell’sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.Per gestire la viabilità e garantire la sicurezza nell’area, sono state mobilitate anche le pattuglie dei gruppi Marconi, Eur e Tintoretto. I rilievi tecnici serviranno a ricostruire con esattezza le circostanze dell’e a verificare se vi siano eventuali fattori esterni che possano aver influito sulla perdita dillo del mezzo.