Salernotoday.it - Incidente ad Albanella, a bordo dello scooter: ragazzino in ospedale

Leggi su Salernotoday.it

Tensione, in mattinata, ad: due ragazzini sono caduti dal loro, per cause da accertare. Il minore alla guida è stato condotto inper le ferite riportate. Sul posto, anche la Polizia Municipale, per i rilievi del caso.