Incidente a Ostia: scontro tra quattro auto, coinvolta una volante della polizia

Gravestradale anel pomeriggio di martedì 4 marzo. Una, impegnata in un intervento, si è scontrata con una Fiat 500 guidata da una 29enne. L’impatto ha coinvolto anchein sosta. Tre persone sono rimaste ferite. Due sono agenti di 25 anni, mentre la terza è la giovane conducente500Leggi anche: New Jersey, aereo cargo in fiamme dopo l’impatto con alcuni uccelli (Video)La dinamica dell’Loè avvenuto intorno alle 15:30 su viale delle Repubbliche Marinare, all’altezza di via Marcello Pucci Boncambi. Ancora da chiarire le cause dell’.Un poliziotto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Il collega è stato portato in codice arancione all’ospedale Grassi. La donna, ferita in modo meno grave, è stata ricoverata in codice giallo nello stesso ospedale.