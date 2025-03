Lettera43.it - Inchiesta Doppia curva: Inter, Milan e Lega Serie A ammesse come parti civili

Il tribunale dio ha accolto la richiesta diA di costituirsi parte civile nel processo con rito abbreviato contro 16 imputati, tra cui gli ex leader delle curve di San Siro e altri ultrà coinvolti nell’. La decisione è stata presa dalla giudice dell’udienza preliminare dopo una lunga discussione nell’aula bunker di fronte al carcere di San Vittore sulle richieste delle. Marco Ferdico (Facebook).A si sono costituitiin un altro processo nei confronti di tre ultrà rossoneriTra gli imputati spiccano i nomi di Marco Ferdico e Andrea Beretta per laNordista, con quest’ultimo che ha scelto di collaborare con la giustizia, oltre a Luca Lucci, leader dellaSudista. Le accuse a carico dei gruppi variano da aggressioni ed estorsioni fino all’associazione per delinquere, con l’aggravante mafiosa contestata agli ultràisti.