Anteprima24.it - Inchiesta DolceVita, no alla proroga per il filone bis: richiesta tardiva

Tempo di lettura: < 1 minutoIl GIP del Tribunale di Avellino ha rigettato ladidelle indagini preliminari chiesta dProcura nei confronti dell’ex sinaco Gianluca Festa e altri diciassette indagati nell’ambito dell’“Dolce Vita”.Si tratta di una parte delle contestazioni, in particolare la turbata libertà degli incanti e la turbata libertà nella scelta del contraente, la corruzione nell’esercizio delle funzioni e il falso. Per questo motivo, dunque, entro dieci giorni la Procura dovrà determinarsi rispetto a queste contestazioni, chiedendo il rinvio a giudizio o l’ archiviazione.Nel provvedimento firmato dal Gip Argenio, viene rilevato, come avevano sostenuto anche le difese in aula nel corso dell’udienza celebrata in Camera di Consiglio, che le richieste della Procura sono state tardive, perché formulate in data successivascadenza del termine di durata delle indagini preliminari.