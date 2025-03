Terzotemponapoli.com - Inchiesta curve milanesi, partito oggi il processo

Leggi su Terzotemponapoli.com

Iniziailcon rito abbreviato per gli ultras di Milan e Inter finiti nella maxisulle. Tra gli imputati che sono scesi nell’aula bunker di fianco al carcere di San Vittore ci sono anche Marco Ferdico e Andrea Beretta (già in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco) della Nord, e Luca Lucci per la Sud. Non si attendono grandi colpi di scena: con tutta probabilitàsi discuterà solo l’ammissione eventuale delle parti civili. Oltre alla Lega Serie A e al Milan, anche l’Inter probabilmente chiederà di entrare come parte civile. Sono 19 gli imputati, tre dei quali hanno scelto il rito ordinario. Si tratta di Christian Rosiello, ultras milanista ed ex bodyguard del rapper Fedez (non coinvolto nell’), Riccardo Bonissi, ultras rossonero, e Francesco Lucci, fratello di Luca.