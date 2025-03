Ilrestodelcarlino.it - Inaugurazione in grande stile per la mostra di Tonino Salvadori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stata inaugurata domenica pomeriggio presso i locali dell’ex istituto di credito di Francavilla d’Ete in piazza Marconi lapersonale dell’artistaSalvatori. L’esposizione racconta la storia diSalvatori, opere ad olio su tela, con una tecnica che mettono in evidenza da subito le brillanti sfumature cromatiche, che denotano fantasia, creatività ma soprattutto l’istinto personale di approcciarsi al mondo dell’arte in cui immortale scene di vita quotidiana del territorio: paesaggi, nature morte, paesaggi rurali, persone animali e altro ancora su cui spicca il colore intenso utilizzato per immortalare questi momenti. All’hanno presenziato il vice sindaco di Francavilla d’Ete Costantino Trasarti, il sindaco di Torre San Patrizio Luca Leoni; Giuseppe Luciani, ma anche tanti amici e conoscenti dell’artista che hanno volutore il loro affetto e apprezzamento.