Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il nuovo ‘Bottega Caffé’: "Le rimanenze alla Giovanni XXIII"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A San Mauro Pascoli la vicesindaca Stefania Presti assiemeassessora Katia Casadei, al parroco don Giampaolo Bernabini, ha"Gep Food" ilformat "Bottega caffè". Presenti anche il responsabile dei locali Gep Food Floriano Alessandrini, il fondatore Giuliano Celli che iniziò la sua avventura nel settore della alimentazione e dei distributori di carburante nel 1963 in Borgo San Rocco a Savignano sul Rubicone. Con loro centinaia di persone. Ha detto la vicesindaca Stefania Presti: "Mi congratulo con la famiglia Celli per questo progetto innovativo per San Mauro Pascoli. Non è solo un’attività commerciale, ma bensì un luogo di incontro e di convivialità con l’attenzione a chi ha più bisogno, proponendo specialità romagnole". Ha aggiunto Patrizia Celli che con il fratello Alessandro gestisce il tutto: "Il Bottega Caffè si ispirastoria di mio padre Giuliano Celli che ha realizzato in questi ultimi 60 anni in Emilia Romagna una rete di stazioni di servizio a marchio Gep.