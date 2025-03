Romadailynews.it - Inaugurata “Oasi in ospedale WWF” al Bambino Gesù di Passoscuro

Leggi su Romadailynews.it

La natura nei posti dove serve di più, come ci ha insegnato il fondatore del WWF Italia Fulco Pratesi, che ci ha lasciato da pochi giorni. Oggi, presso l’Pediatrico, IRCCS Centro Cure palliative a(Fiumicino), struttura della Santa Sede, è stato inaugurato un nuovo spazio naturale che permetterà di inserire il contatto con la natura nei percorsi di cura dei piccoli e giovani pazienti, e di favorire momenti di tranquillità e socializzazione per pazienti e famiglie. Si tratta della quintainrealizzata dal WWF in Italia, dopo quelle già attivate nei mesi scorsi a Palermo, Bari, Padova e Napoli.L’indi, sul modello delle altre già realizzate, è un’area verde con alberi, un giardino per le farfalle, siepi, uno stagno, piante aromatiche, casette nido e mangiatoie per uccelli.