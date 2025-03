Baritoday.it - In via Caldarola un nuovo semaforo a chiamata per i pedoni: "Più sicurezza"

Leggi su Baritoday.it

In via, al quartiere Japigia, arriva unper i. Si tratta di uno dei cinque nuovi impianti previsti per altrettante strade ad alto scorrimento della città.A dare notizia dell'installazione è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti: "Questi semafori.