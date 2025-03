Lanazione.it - In soccorso degli anziani

Il forum promosso da La Nazione sulle RSA ha avuto l’innegabile merito di mettere in luce, in tutta la sua urgente gravità, uno dei più impellenti problemi del nostro tempo: quello. I dati emersi dal serrato confronto fra le varie parti coinvolte non lascia spazio a rinvii: la gente invecchia, diminuiscono le nascite e l’età media della vita si allunga; la popolazione di età avanzata bisognosa di aiuto è sempre più numerosa e nonostante l’ impegno delle istituzioni pubbliche non si riesce a fronteggiare come richiede lo stato di necessità. Nella sola provincia di Firenze vi sono 4.821 posti letto nelle RSA: attualmente ne occorrerebbero un po’ più di settemila. Liste di attesa intasate, rincari, insufficienza delle quote sociali a carico dei Comuni e sanitarie da parte delle Regioni.