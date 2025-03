Dilei.it - In ricordo di Eleonora Giorgi, come cambia la programmazione Rai

Dopo la scomparsa di, la Rai ha deciso di apportare alcune modifiche alla suaproprio per ricordare l’amata attrice. Per oltre un anno la madre di Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli ha combattutouna leonessa contro un tumore al pancreas e negli ultimi mesi della sua vita non ha mai smesso di sorridere e sperare in un miracolo.IldinellaRaiLa Rai ha reso e continuerà a rendere omaggio alla figura didedicandole spazi di approfondimento all’interno di programmi e trasmissioni. Lunedì 3 e martedì 4 marzo si è parlato dell’amata attrice tra Rai1 e Rai2, ad Unomattina, Storie italiane, La volta buona, La vita in diretta, Ore 14, Bella ‘Ma. Nella serata di martedì è invece previsto su Rai1 una Porta a porta.