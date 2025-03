Ilgiorno.it - In pronto soccorso gli angeli dell’Avo

Leggi su Ilgiorno.it

Di sé dicono: "non siamo i volontari del fare, ma dell’esserci". Da poco più di un mese, era il 28 gennaio, hanno fatto l’esordio in sala d’attesa aldell’ospedale di Sondrio. Sono 21 – pensionati, persone che lavorano e si ritagliano del tempo, una coppia – e dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18, effettuano uno o più turni di tre ore, in quello spazio che vede attendere chi non ha un’urgenza, dove ogni necessità ha un colore diverso, dal bianco al giallo (il rosso, che indica pericolo di vita, segue un iter differente). Non sono medici, né infermieri, ma soci di Avo, l’Associazione volontari ospedalieri. Grazie alla loro disponibilità, attendere di essere visitati, medicati, radiografati, ricuciti o indirizzati verso quello o quell’altro reparto è un po’ meno stressante.