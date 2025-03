Ilgiorno.it - In manette i rapinatori della 90. Filmati, controlli e profili TikTok. Così è stata incastrata la banda

Alle 5.30 circa, siamo scesi alla fermata via Pascoli-viale Romagna: il primo a scendere sono stato io e l’ultimo il mio amico A. Io mi sono voltato perché ho sentito confusione e urla e ho visto due dei quattro nordafricani dietro A. e un altro sopra di lui che tentava di strappargli la collana che indossava. Io a quel punto sono intervenuto in soccorso del mio amico e il quarto soggetto mi ha aggredito con una coltellata al fianco destro. Subito dopo avermi sferrato la coltellata, mi mostrava il coltello minacciandomi di non avvicinarmi al mio amico. Successivamente ho perso i sensi. È la testimonianza di N., lo studente spagnolo di 22 anni che nella notte tra il 21 e il 22 febbraio ha difeso un coetaneo connazionale con cui sta condividendo un periodo di studio all’Università di Brescia col programma Erasmus.