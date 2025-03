Linkiesta.it - In Guyana il rum si distilla anche nel legno

Leggi su Linkiesta.it

Era un Re, cosparso di polvere d’oro, che si immergeva nelle acque di un lago, anzi no, doveva essere una città, ricchissima e piena di tesori, i cui abitanti vivevano nell’agio e nel benessere. Un luogo nascosto al di là delle foreste, agli antipodi del mondo conosciuto.Come nascano le leggende, a volte è difficile da ricostruire ma, per deboli che fossero le sue basi, quella di El Dorado – abbreviazione delle espressioni spagnole El Hombre Dorado, El Indio Dorado oEl Rey Dorado – ha generato una corsa all’oro durata secoli, con spedizioni che hanno perlustrato tutto il Sud America, tra Brasile, Venezuela, Colombia ein cerca dell’oro. Proprio qui, lungo i fiumi Essequibo e Demerara, negli stessi secoli in cui i conquistadores partivano per ricerche impossibili, venivano bonificate le terre e coltivata la canna per la produzione di zucchero, che davamelassa e, ovviamente, rum.