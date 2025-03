Anteprima24.it - In giro di notte con arnesi da scasso: 19enne denunciato

Tempo di lettura: 2 minutiPossesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”: è questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 20enne,dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Benevento.Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio, teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità.I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne ed in quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno, sia per prevenire i reati che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.