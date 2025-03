Agi.it - In giro con un'ascia e un machete all'Ostiense. Fermato un uomo

Leggi su Agi.it

AGI - Si aggirava con une un'in via del Campo Boario, in zona, a Roma. Per questo i cittadini, preoccupati, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Garbatella che, dopo aver intercettato il soggetto, in evidente stato di alterazione fisica dovuta all'abuso di alcol hanno cercato di riportarlo alla calma al fine di fargli gettare a terra le due armi bianche. L'ha inveito rivolgendo frasi minacciose contro i militari e invitandoli più volte ad allontanarsi. Nonostante l'atteggiamento aggressivo dopo qualche minuto di dialogo sono riusciti a riportarlo alla calma riuscendo cosi' a disarmarlo. L'aveva anche nella disponibilità una pistola giocattolo che è stata sequestrata assieme all'e al. Nella circostanza l'ha anche rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti della moglie giunta poco dopo sul posto.