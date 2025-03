Ilrestodelcarlino.it - In Comune per 39 anni: va in pensione Gianni Della Casa

Un vuoto che sarà difficile colmare, una figura che ha fatto la differenza, dietro le quintemacchina comunale. Da ieri è inGi, dirigente con un’infinità di competenze, dalla cultura ai servizi sociali, le attività produttive, le politiche comunitarie e del lavoro, i progetti speciali strategici, il turismo e lo sport, in sostanza si è occupatovita delle persone che vivono a Fermo,loro qualitàvita e delle opportunità che si aprono per le famiglie. Chiude il suo percorso lavorativo dopo oltre 39di attività lavorativa, inera arrivato nel 2015. "I progetti a cui mi sono personalmente dedicato - quali l’Iti Urbani I con FermoTech e la rifunzionalizzazione dell’ex Mercato Coperto, l’Iti Urbani II con l’accordo tra i 6 Comuni costieri per il brand del fermano, il recuperoex Conceria con l’housing sociale, la rifunzionalizzazioneex Scuola Betti quale polo di servizi di aggregazione giovanile - sono solo alcune delle opportunità per il territorio che abbiamo cercato di mettere in atto", sottolineacon emozione, "Altrettanto fondamentale è stata l’attività di comunicazione per riportare a pieno regime l’attività del Teatro e dei Musei dopo il Covid e quella nel campo dei Servizi Sociali specie per i numerosi interventi che abbiamo cercato di garantire nei riguardi delle categorie svantaggiate quali anziani non autosufficienti, disabili e minori ovvero per cercare di arginare il meglio possibile i problemi delle tante famiglie disagiate dal punto di vista sia lavorativo che abitativo".