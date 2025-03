Lanazione.it - In commissione Toscana variazione bilancio Regione da 50 milioni

Firenze, 4 marzo 2025 - Arriva incontrollo del Consiglio regionale la primaaldi previsione finanziario 2025 - 2027 delladel valore di 50. La proposta di legge, si spiega in una nota, modifica per il solo anno 2025 gli stanziamenti deldi previsione 2025-2027 per un importo complessivo di 50derivanti dal ricorso all'indebitamento. L'atto interviene prevalentemente nel comparto sanitario, con l'obiettivo di rendere concretamente disponibili le risorse necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico di, con la previsione di 205di risorse: 25dal fondo di riserva, 50di nuovo indebitamento e 129dall'Irpef 2025. Prevista anche un'integrazione delle risorse regionali per il trasporto pubblico locale su gomma, per un ammontare complessivo di 30di euro (17nel 2025 e 13 nel 2026) finalizzate al riequilibrio economico e finanziario del contratto Tpl-gomma.