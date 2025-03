Tuttoandroid.net - In anteprima ecco il nuovo Samsung Galaxy A56 (video): novità, promo e prezzi

Leggi su Tuttoandroid.net

Iniziamo a conoscere da vicino (in) ilA56 5G. Design migliorato, prestazioni migliorate, nuova One UI 7 e aggiornamenti per oltre 6 anni.L'articolo InilA56 ():proviene da TuttoAndroid.