Liberoquotidiano.it - "Impossibile replicare qualcosa di simile": Carlos Alcaraz, una riflessione amara sulla rivalità con Sinner

Parla. Lo fa in un'intervista concessa a El Nuevo Dia, intervista in cui ha spaziato a tutto campo. Ma come sempre quando parla lo spagnolo, al centro non può che esserci Jannik, il suo rivale diretto, il numero 1 al mondo con cui, almeno stando a tutti gli osservatori, si gioca il dominio tennistico negli anni a venire. Ma Carlitos parla anche del paragone con le sfide epiche tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, i tre nomi che hanno segnato la precedente era tennistica". "Novak, Rafa e Roger hanno portato il livello del tennis a vette incredibili, dimostrando quanto si possa spingere oltre i limiti in questo sport", ha premesso. "Oggi ci sono molti giocatori in grado di vincere i tornei del Grande Slam e competere con i migliori. Tra questi ci sono anche giovani talenti, me incluso, che possono ambire a grandi traguardi.