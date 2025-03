Ravennatoday.it - Impatto frontale tra due auto: in cinque finiscono in ospedale

Scontrointorno alle 16.30 di martedì tra duein via Ponte della Vecchia, a Ravenna. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale è avvenuto un incidente tra una Peugeot 106 e una T-Roc. Nell'sono rimaste feritepersone, delle quali 4 erano.