Lettera43.it - Immobiliare, modelle e dittatori: alle radici dell’infatuazione di Trump per l’Est Europa

Leggi su Lettera43.it

Ci volevano l’educazione e l’aplomb di Volodymyr Zelensky a svelare la rozzezza da dilettante della politica di Donalde a confermare, se mai ce ne fosse stato bisogno, la sua infatuazione per Vladimir Putin. Il presidente americano ha sempre avuto un debole per il dittatore russo e per i Paesi del, terreni di conquista da quando era nel ramoe organizzava incursioni in Azerbaigian, Georgia e Kazakistan, per sviluppare il real estate e appagare la sua passione per leslave.Donalde Melania (foto Getty).Affari con le proprietà di lusso,per attirare clientiBelle case e belle donne delsono sempre stati strategicamente connessi, per comeconcepisce gli affari, ha raccontato Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente in Italia e amico di vecchia data del Potus: Zampolli, si legge nella sua biografia,?«promuoveva?la vendita di proprietà di lusso a Manhattan impiegandodella sua agenzia per attirare potenziali clienti» quando lavorava per TheOrganization, fondata negli Anni 20 da Fred, il padre di Donald, con il nome Elizabeth& Son; nel 1971le cambiò il nome e la società è ancora attiva nei campi dello sviluppo, del golf & resort, del branding e delle licenze, dei media e dell’intrattenimento.