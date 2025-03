Lanazione.it - Immagini ed emozioni di un compositore di genio

Nell’anno delle celebrazioni pucciniane, all’interno delle innumerevoli iniziative promosse dal Comitato Nazionale, sono lieto di presentare la mostra La Nazione di Puccini -, luoghi e suggestioni di undi, inserita all’interno delle attività legate alle celebrazioni per i 165 anni de La Nazione. Il Comitato ha promosso numerosi e prestigiosi eventi in un anno denso di profcua attività sia sul versante concertistico, con la partecipazione di grandi artisti, sia su quello degli interventi strutturali, attraverso i finanziamenti destinati al restauro e ripristino di luoghi cari al Maestro (Villa Puccini di Viareggio, Villa Caproni ed efficientamento energetico del Gran Teatro a Torre del Lago, ristrutturazione dell’Auditorium del Conservatorio a Milano, solo per citarne alcuni), oltre ai contributi erogati per mostre e ad alcuni teatri lirici italiani (Lecce, Como e Lucca) per facilitare l’ingresso degli under 30 alle opere pucciniane.