Uominiedonnenews.it - Imma Tataranni 4, Terza Puntata: Pietro Chiede Il Divorzio Ad Imma!

Leggi su Uominiedonnenews.it

4,: mentre Calogiuri viene allontanato da Matera per ragioni di sicurezza,addi divorziare e di dirsi addio per sempre!4 prosegue e, nel corso del terzo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta il rapporto traed. L’uomo, infatti, deciderà dire ildalla moglie, dopo essersi reso conto che ormai la situazione è sempre più difficile da recuperare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.4: dove eravamo rimasti?è sempre più disperato per la situazione con la moglie, che sembra ben lontana da un miglioramento. Tutti i suoi tentativi di riconquistarla non hanno avuto successo ecerca conforto nell’amicizia.