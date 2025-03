Panorama.it - Ilaria Salis in visita al Cpr di Milano, è sempre la solita manfrina

Ieriha visto il ritorno di una cittadina d’eccezione,, l’ex insegnante (già occupatrice abusiva di case) reinventatasi eurodeputata per l’Alleanza Verdi e Sinistra. Il ritorno è stato degno del personaggio: unaa sorpresa al Centro di permanenza per i rimpatri (cpr) di via Corelli, nel capoluogo lombardo. Un centro dove immigrati irregolari che non hanno alcun diritto di asilo risiedono in attesa di essere espulsi.Il grande ritorno dellanon è stato annunciato, perché l’eurodeputata voleva «vedere la realtà per quella che è, senza finzioni né ritocchi dell’ultimo minuto». Lasi è svolta con la compartecipazione del Consigliere regionale Luca Paladini (Patto Civico) e della rete “Mai più lager – No ai cpr”, nome curioso, che accosta la parola indicante i campi di concentramento e sterminio nazisti con dei semplici centri di rimpatrio, centri che peraltro sono diffusi in tutto il mondo.