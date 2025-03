Ilgiorno.it - Ilaria Salis al Cpr: "Un inferno da chiudere"

, europarlamentare di AVS, e Luca Paladini, consigliere regionale del Patto Civico hanno effettuato ieri una visita a sorpresa nel Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) di via Corelli con i rappresentanti della rete “Mai più lager“ e del Naga. "Ho trovato un posto di degrado e sofferenza, unnel cuore della città – fa saperedopo la visita ispettiva –. Un luogo che non dovrebbe esistere. Dentro l’aria è pesante e stantia. Sporcizia ovunque, brandine di gommapiuma logore. Le lenzuola, in materiale sintetico di infima qualità, sono inutilizzabili. Molti bagni sono fuori uso e dai rubinetti esce solo acqua bollente. Il cibo è pessimo, tutti lo lamentano. I mediatori sono pochi e mancano interpreti professionisti". Quindi Paladini: "Il registro degli eventi critici segnala due tentati impiccagioni da inizio 2025.