Il Vaticano boccia gli scritti di Maria Valtorta, ma Giovanni Paolo II aveva il libro della mistica sul comodino

Ilgela i fedeli che hanno letto e apprezzato la, affermando che le cosiddette “rivelazioni” contenute nei suoinon hanno nulla di soprannaturale. “Spesso pervengono alla Santa Sede, da parte sia di ecclesiastici che di laici, richieste di chiarimento circa la posizioneChiesa riguardo aglidi, quali l’opera Il poema dell’Uomo Dio, oggi conosciuta con il titolo L’Evangelo come mi è stato rivelato, e altre pubblicazioni”, si legge in un documentoDottrinaFede pubblicato nei giorni scorsi.“A tal riguardo, si ribadisce che presunte ‘visioni’, ‘rivelazioni’ e ‘comunicazioni’ contenute neglidi, o comunque ad essi attribuite, non possono essere ritenute di origine soprannaturale, ma devono essere considerate semplicemente forme letterarie di cui si è servita l’Autrice per narrare, a modo suo, la vita di Gesù Cristo”, sottolinea il Dicastero ricordando che “nella sua lunga tradizione, la Chiesa non accetta come normativi i Vangeli apocrifi e altri testi simili, in quanto non ne riconosce l’ispirazione divina, rinviando alla lettura sicura dei Vangeli ispirati”.