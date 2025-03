Vanityfair.it - Il tumore al pancreas di Eleonora Giorgi, scoperto per caso, facendo un controllo per una tosse insistente

Leggi su Vanityfair.it

La speranza per la cura di neoplasie come quella che aveva colpito l'attrice, scomparsa all'età di 71 anni, risiede principalmente nella possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico. Eppure, grazie all'approccio multidisciplinare in campo medico e scientifico, si stanno aprendo nuove possibilità di percorsi terapeutici efficaci