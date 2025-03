Liberoquotidiano.it - Il triste bisogno di Pd e compagni di avere sempre un nemico: Trump

Domanda difficile, risposta (purtroppo) semplice e sconfortante. La domanda è la seguente: ma perché la sinistra ha disperatamentedi un, e stavolta si aggrappa a Donaldcome idolo negativo, come bestia nera, anzi come Bestia Arancione da abbattere? Ed ecco la risposta: perché è miseramente crollato tutto ciò su cui la sinistra politica e intellettuale aveva scommesso negli ultimi vent'anni, e allora- in un deserto di progettualità - l'unico modo per restare uniti e per darsi un'identità è costruire una specie di “unione sacra”, di “comitato di liberazione”, di “schieramento resistenziale” tutto concepito in funzione negativa. E come? Scegliendo uno o più nemici da fascistizzare e mostrificare: nella contingenza attuale, un pacchetto di nemici domestici (Giorgia Meloni e Matteo Salvini, come ieri Silvio Berlusconi) e uno globale (il binomio-Musk), tutti presentati non come vincitori popolari di elezioni democratiche, ma come usurpatori e nemici delle “vere” esigenze del popolo.