Ilrestodelcarlino.it - Il Tiro a volo Montefeltro è diventato Campione d’Italia

Ilsi tinge di tricolore. Per la prima volta nella propria storia, l’associazione sportiva urbinate è diventata, vincendo il titolo di società a squadre invernale di Fossa universale, domenica, in Lombardia. “Capitan“ Stefano Battisti, il “giovane“ Niccolò Triglia e il “veterano“ Alfio Pedini compongono il terzetto che ha portato il Taval vertice, per altro riuscendoci al primo tentativo: i tre fanno parte di un gruppo di tiratori arrivato a Urbino, da Fano, proprio in questi mesi e che ha permesso alla società di tornare a partecipare al campionato a squadre dopo diversi anni. Sulla pedana del Tav Belvedere di Uboldo (provincia di Varese) per gli scudetti stagionali c’erano 158 tiratori, tra cui diversi grossi calibri, capitanati dal commissario tecnico della Nazionale azzurra, Sandro Polsinelli.