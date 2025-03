Laprimapagina.it - Il supermodello Fabio Mancini alla gara culinaria di healthy food: una iniziativa innovativa per il benessere dei giovani nella Giornata Mondiale dell’Obesità

Castellaneta – Il 6 marzo 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “Mauro Perrone” di Castellaneta, avrà luogo una straordinaria competizionededicata all’.Questo evento è stato organizzato dall’Ambulatorio Pediatrico di Castellaneta, sotto la direzione della dott.ssa Iolanda Chito, e ddott.ssa Mary Lista (dietista nutrizionista), inserendosi nelle iniziative legate, celebrata il 4 marzo.In questa occasione di grande rilevanza,, l’iconicodi fama internazionale, volto storico della Maison Giorgio Armani, ambasciatore italiano in Europa, supporterà l’evento con il suo “European School Project” per motivare e ispirare ipartecipanti;promuove con il suo progetto messaggi educativi e sani stili di vita, sensibilizzando i ragazzi sui rischi connessi all’obesità infantile e l’importanza di una corretta alimentazione.