Il suo ultimo tentativo Eleonora Giorgi ha combattuto ma per i medici era troppo tardi

Leggi su Caffeinamagazine.it

ha lottato fino all’e fino all’non ha perso la speranza. Spiega al Corriere della Sera il professore Davide Melisi dell’Unità Terapie sperimentali in oncologia dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: “La persona in questione si era presentata al nostro reparto nel 2024, attratta dalle informazioni sulle nostre terapie sperimentali”.>>“Voi due la dovete finire”. Grande Fratello, Zeudi e Javier ci riscano: gli sguardi sono tutti per loro“Come prassi per i pazienti idonei, l’avevamo inserita nel programma sperimentale di immunoterapia. Ha ricevuto le terapie in regime di day hospital per tre o quattro volte, ma le sue condizioni erano ormaicompromesse per permetterle di tollerarle”.ha provato cure sperimentali“Siamo profondamente dispiaciuti, ma è fondamentale sottolineare che le sperimentazioni devono essere intraprese tempestivamente, poiché nelle fasi avanzate della malattia perdono la loro efficacia”.