Il sequel e ultimo atto della saga uscirà in Italia il prossimo maggio

Mission: Impossible – Dead Reckoning – in onda questa sera alle 21.20 su Canale 5 – è il settimo capitolocon protagonista Ethan Hunt, l'agente specialeCIA interpretato come sempre da un Tom Cruise in forma smagliante. Il film – un action spettacolare e all'respiro girato in gran parte anche in, per la precisione a Venezia e a Roma – ha al centrotrama l'ennesima minaccia alla sicurezza mondiale. Ma ciò non toglie nulla al piacerevisione. Dead Reckoning è la penultima avventura di Hunt di unatra le più amate e portata per la prima volta al cinema nel 1996. Il capitolo finale è previsto in uscita adi quest'anno. Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte uno, la trama del film con Tom Cruise su Canale 5Un sottomarino russo, il K599 Sevastopol, viene affondato da un proprio siluro in maniera apparentemente inspiegabile.