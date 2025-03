Quotidiano.net - Il secolo di Camilleri. Non solo Montalbano, un autore da celebrare

Forse per i più è stato soltanto il papà di, quel commissario di Vigàta che verso la fine degli anni Novanta l’ha reso famoso. Ma Andreaè stato molte cose: scrittore, certo, e nondi romanzi ma anche di opere teatrali e di sceneggiature, e poi regista, insegnante, magnifico anche quando, ormai cieco, nel 2018, nel Teatro greco di Siracusa, ha fatto vivere sul quel palcoscenico un Tiresia da brividi. Nato nel 1925 a Porto Empedocle,il prossimo 6 settembre avrebbe compiuto cento anni. Una ricorrenza che verrà celebrata come merita, con uno sterminato programma di iniziative che si svolgeranno in tutta Italia e anche all’estero durante l’anno in corso e poi anche nel 2026. A guidare il Comitato nazionale appositamente istituito dal ministero della Cultura, Felice Laudadio, sempre supportato dalle figlie di, Andreina, Elisabetta e Mariolina, insieme alla moglie dello scrittore, Rosetta Dello Siesto.