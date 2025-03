Iltempo.it - Il ritorno di John D'Alema Beluschi che vuole mediare tra Pd e M5s

A differenza diBelushi (“quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”), baffino non si è mai peritato di entrare a gamba tesa in qualsiasi momento della partita. Soprattutto quando vinse la “canzone popolare”, ovvero l'Ulivo, e allora si che furono anni ruvidi di scazzottate e trappole velenose a quelle "mammolette" di Romano Prodi e Walter Veltroni che provarono a mangiare a "casa" sua, le due anime belle che volevano sottrargli la leadership. Proprio a lui, il "migliore", il mandrake dei tempi d'oro, quando il sogno del primo vero comunista a Palazzo Chigi finalmente si realizzò. Per non dire di quel giovane "bischero" che emerse da Firenze, prima coccolato per mesi, c'era da assegnare il posto da commissario nella commissione Ue come alto rappresentante per la politica estera; poi trafitto mortalmente senza pietà.