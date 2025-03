Lidentita.it - Il ritorno del Qatargate: chiesta la revoca dell’immunità per le dem Moretti e Gualmini

Leggi su Lidentita.it

Ildel caso, in sonno da mesi per l’impasse dell’azione giudiziaria, avviene con la riavanzata dalla Procura federale belga che punta allaparlamentare per le due eurodeputate del Partito democratico, Alessandraed Elisabetta, che si sono autosospese dal loro gruppo. Non nuovo il loro coinvolgimento nell’in, che ha . Ildellaper le demL'Identità.